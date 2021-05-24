Глава дипломатии ЕС призвал провести международное расследование инцидента с самолетом в Минске 2 24.05.2021, 9:54

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Жозеп Боррель

Фото: European Parliament

Действия белорусских властей создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента с захватом самолета авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью, сообщает ТАСС.

"Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в понедельник на сайте Совета ЕС.

По мнению Борреля, действия белорусских властей создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа.

Глава европейской дипломатии также отметил, что произошедшая ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24-25 мая в Брюсселе. "ЕС обдумает последствия этих действий, включая принятие мер против ответственных [за инцидент]", - заключил он.

Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

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