Беларуси грозит постоянный рост госдолга 2 24.05.2021, 9:58

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Дефицит бюджета и низкие темпы экономического роста будут подталкивать к новым займам.

Одно из ведущих международных агентств Fitch Ratings обновило рейтинги и по Беларуси, и по белорусским банкам. Прогноз по всем рейтингам — негативный. Белорусское правительство, в свою очередь, видит предпосылки для экономического оптимизма. Кому верить?

Мнение зарубежных и белорусских аналитиков о перспективах белорусской экономики существенно отличается от официального взгляда на эту тему. Так, аналитики международного агентства Fitch Ratings ожидают в Беларуси стагнацию в 2021—2022 годы и пока предпосылок для светлого будущего в нашей стране не видят, пишет сайт naviny.by.

В отчете рейтингового агентства, посвященном Беларуси, говорится, что борьба власти с оппозицией завела страну в политический тупик, а экономическая модель способна генерировать лишь очень слабый рост.

«Среднесрочные перспективы роста являются плохими. Предпринимательская уверенность остается слабой. Ограниченная доступность кредитов частному сектору, а также обеспокоенность в связи с чрезмерной долговой нагрузкой госпредприятий будут сдерживать инвестиции», — предполагают аналитики Fitch Ratings.

Кроме этого, считают они, «санкции создают дополнительные сложности для экономического роста» в Беларуси.

По мнению экспертов агентства, в 2021—2022 годы в Беларуси может наблюдаться ситуация, близкая к стагнации (рост ВВП составит 0,5-0,7%). Одновременно с этим они отмечают, что в сфере госфинансов существуют серьезные вызовы: дефицит бюджета в 2021 году ожидается на уровне 4,6% ВВП, а впереди еще выплаты по долгам, которые остаются на высоком уровне.

В отчете Fitch Rating приводится, кстати, график выплат Беларуси по внутренним и внешним обязательствам, который основан на данных Министерства финансов. Согласно этим данным, наша страна в первом квартале выплатила кредиторам 880 млн долларов и до конца года в счет погашения госдолга страна еще должна направить 2,77 млрд долларов.

В последующие годы выплаты по госдолгу останутся на высоком уровне (в 2022 году Беларусь должна вернуть кредиторам 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 4,1 млрд долларов, в 2024-м — 3,3 млрд долларов, в 2025-м — 3,1 млрд долларов).

В условиях значительных выплат по долгам, низких темпов экономического роста и на фоне слабых показателей в госфинансах аналитики Fitch Ratings прогнозируют, что долговая нагрузка на белорусскую экономику будет продолжать расти.

По прогнозам агентства, в 2021 году госдолг (с учетом обязательств, по которым предоставлены гарантии правительства) вырастет с 48,4% до 51,7% ВВП, в 2022-м — до 53,3% ВВП, а в 2025-м составит 60,3% ВВП.

Госдолг будет расти

Белорусские экономисты в целом разделяют прогноз международного рейтингового агентства.

«Экономическая ситуация в Беларуси будет подталкивать к новым заимствованиям. Кроме этого, с учетом прогнозируемой стагнации ВВП в долларовом выражении может даже снижаться. Поэтому c прогнозом аналитиков агентства Fitch Ratings, которые предполагают рост госдолга Беларуси до 60% в 2025 году, можно согласиться, предпосылки для такого развития событий существуют», — отметил в комментарии старший аналитик Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

«В середине 2016 года госдолг Беларуси с учетом предоставленных госгарантий уже увеличивался до рекордных 53% к ВВП. Увеличение долговой нагрузки до 60% ВВП будет еще больше ограничивать возможности бюджета по финансированию капитальных расходов, что еще больше будет тормозить экономический рост. Кроме этого, рост госдолга до 60% сделает страну еще более уязвимой к курсовым шокам», — подчеркнул Крук.

Поскольку практически весь белорусский госдолг номинирован в инвалюте, «рост валютного курса может поставить под вопрос нашу способность платить по долгам в том случае, если долговая нагрузка на экономику продолжит увеличиваться», полагает эксперт.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает вероятным и иной сценарий развития событий.

«Экономическая ситуация действительно подталкивает к увеличению госдолга, но текущие отношения Беларуси с кредиторами отнюдь не гарантируют, что нам удастся привлекать заимствования как и раньше. Поэтому однозначно утверждать, что госдолг в ближайшие пять лет будет обязательно расти, не приходится», — отметил Иосуб.

Он обратил внимание, что реально занять большие деньги Беларусь сейчас может только у России.

«Привлечь финансирование Беларусь реально может на российском рынке капитала путем размещения гособлигаций. Спрос на белорусский госдолг на российском рынке капитала будет зависеть от цены, которую готова будет заплатить белорусская стороны за рыночные заимствования. Что касается нерыночных займов в России, то условия их выделения будут полностью зависеть от политических переговоров, исход которых предсказать невозможно», — подчеркнул Иосуб.

Как будут реагировать власти в случае возникновения явных сложностей с привлечением новых заимствований? Ответ на этот вопрос, к сожалению, также не очевиден.

«Стратегия в действиях госорганов не просматривается. Создается впечатление, что они реагируют на проблемы по мере их поступления, исходя из ситуации, поэтому ожидать можно чего угодно. Не исключено, что если не удастся привлечь новые заимствования на приемлемых условиях, рассчитываться по старым долгам будем за счет доходов казны, а финансировать дефицит бюджета — за счет эмиссии», — предположил Иосуб.

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