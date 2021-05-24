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Украинского депутата исключили из «Слуги народа» за поддержку Лукашенко

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  • 24.05.2021, 10:03
  • 4,120
Украинского депутата исключили из «Слуги народа» за поддержку Лукашенко
Евгений Шевченко

Любые контакты с узурпаторам стали абсолютно токсичными.

Правящая украинская партия «Слуга народа» исключила из своих рядов депутата Евгения Шевченко. Депутат встречался с Лукашенко, также неоднократно высказывал поддержку действиям белорусского режима.

Последней каплей стало заявление в поддержку захвата белорусскими властями самолета Ryanair.

Напомним, Украина официально осудила действия белорусских властей в связи с захватом самолета.

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