Украинского депутата исключили из «Слуги народа» за поддержку Лукашенко 5 24.05.2021, 10:03

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Евгений Шевченко

Любые контакты с узурпаторам стали абсолютно токсичными.

Правящая украинская партия «Слуга народа» исключила из своих рядов депутата Евгения Шевченко. Депутат встречался с Лукашенко, также неоднократно высказывал поддержку действиям белорусского режима.

Последней каплей стало заявление в поддержку захвата белорусскими властями самолета Ryanair.

Напомним, Украина официально осудила действия белорусских властей в связи с захватом самолета.

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