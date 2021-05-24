Михаил Ходорковский: Буду добиваться санкций в отношении белорусского режима и тех, кто с ним сотрудничает

Михаил Ходорковский: Буду добиваться санкций в отношении белорусского режима и тех, кто с ним сотрудничает1
- 24.05.2021, 10:12
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Произошедшее в небе Беларуси — это пиратский захват.
Известный российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в «Фейсбуке» прокомментировал захват белорусскими властями самолета Ryanair.
«Произошедшее в небе Беларуси — это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ.
Я буду добиваться освобождения Романа и санкций в отношении Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает», — заявил Михаил Ходорковский.
Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.