Кредиты и займы белорусских флагманов приближаются к сумме с 11 нулями 24.05.2021, 10:19

Самый крупный долг обнаружился у предприятий Минска.

На 1 апреля задолженность крупных и средних предприятий по кредитам и займам составила 95,5 млрд BYN. Таковы расчеты белорусских статорганов, пишет сайт banki24.by.

В прошлом пятилетии размер задолженности флагманов постоянно увеличивался. За 2016 год долги валообразующих компаний поднялись на 4,5%, за 2017 год — на 11,5%, за 2018 год — на 12,5%, за 2019 год — на 5,3%, за 2020 год — на 23,8%.

В 2020 году росту обязательств сильно способствовала девальвация белорусского рубля. Так, только за март прошлого года размер долга в рублевом эквиваленте подскочил на 11,5 млрд BYN, за август — на 6,7 млрд BYN.

Резкий рост задолженности в периоды существенной девальвации белорусского рубля объясняется высокой долей валютных обязательств в структуре кредитов и займов предприятий. Как только «зайчик» ощутимо обесценивается к доллару, евро или российскому рублю, происходит автоматическая коррекция суммы долгов в BYN.

Всего за пятилетие задолженность флагманов Беларуси по кредитам и займам выросла на 70,7%. Такой быстрый рост долгов приводит власти к необходимости периодически оказывать большую поддержку казенным предприятиям. В 1 квартале 2021 года примером такого предприятия стал БМЗ.

В январе заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц сообщил, что ряд госпредприятий — крупнейших кредитополучателей — имеет ограниченные возможности по обслуживанию долга. По словам Калечица, объем задолженности таких предприятий составляет около 14% от ВВП.

Самый крупный долг по кредитам и займам обнаружился у предприятий Минска — 21,9 млрд BYN. Среди областей лидером по объему обязательств стали компании из Гродненской области — 21 млрд BYN.

В остальных областях размеры долга по кредитам и займам были следующими: Брестская — 5,1 млрд BYN, Витебская — 8,1 млрд BYN, Гомельская — 15,7 млрд BYN, Минская — 16,1 млрд BYN, Могилевская — 7,6 млрд BYN.

Последнее место Брестской области с высокой вероятностью связано с масштабами модернизации в этом регионе. Объектов и инвестпроектов на Брестчине было поменьше, и они не требовали столько вложений, как в иных местах.

В промышленности объем долга достиг 66 млрд BYN. С начала года размер обязательств увеличился на 24,4%, что связано с изменением вида деятельности одной из крупных компаний. В сельском хозяйстве долги составили 6,4 млрд BYN, в строительстве — 1,7 млрд BYN, в торговле — 7,4 млрд BYN, на транспорте — 3,8 млрд BYN.

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