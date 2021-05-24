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Троица 2021: какого числа, традиции и приметы дня

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  • 24.05.2021, 10:23
  • 7,406
Троица 2021: какого числа, традиции и приметы дня

Святая Троица считается одним из крупнейших праздников церковного года.

Троица – один из самых почитаемых праздников для христиан православного обряда. День Святой Троицы еще называют Зелеными праздниками или Пятидесятницей, пишет «Униан».

Когда Троица 2021 — дата

Святая Троица каждый год приходится на разные даты, ведь зависит от Пасхи. Отмечается она в воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Поэтому Троицу еще называют Пятидесятницей.

Пасха у православных христиан в этом году была 2 мая. Соответственно, Троица в 2021 году будет праздноваться в воскресенье, 20 июня.

Праздник Троица является достаточно уважаемым и государственным официальным выходным. Поскольку он традиционно отмечается в воскресенье, выходной переносится на ближайший следующий после него рабочий день, то есть понедельник 21 июня. Следовательно, украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 19 до 21 июня.

Традиции Святой Троицы

День Святой Троицы – это день, когда миру видимым образом явился Святой Дух. Тогда открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.

Верующие в этот день посещают праздничную службу в церкви. Полы в храмах устилают зеленой травой, стены украшают ветками берез, а в вазы ставят цветы. Праздник символизирует расцвет природы и начало новой жизни.

Также ветками деревьев, травой и цветами к празднику принято украшать свои дома. Зеленые праздники обычно отмечают в кругу близких за щедро накрытым столом. Люди также ходят друг к другу в гости.

Праздник Троицы окутан мистикой. В народе издавна верили, что в этот день активно себя ведут лешие, русалки и прочая нечисть. Чтобы их задобрить в воду бросали различные крупы.

На Зеленые праздники популярное сватовство. Считается, что, если пара прошла этот обряд на Троицу, то жизнь молодых будет счастливой и благополучной.

Что нельзя делать на Троицу

Физический труд в этот церковный праздник не приветствуется. Допустима лишь некоторая домашняя работа наподобие приготовления пищи и кормления скота. Убирать в этот день запрещено – сделать это стоит накануне Троицы.

Нельзя на Троицу шить, стирать, резать, стричься, а еще копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.

Также не следует обижаться на близких, думать о плохом и грустить.

В народе издавна верили, что в этот день не стоит купаться в водоемах – потому что русалки могут защекотать и утащить на дно.

На Троицу не принято венчаться и устраивать свадьбы, в отличие от сватовства и помолвок.

Приметы и поверья на Троицу

Дождь на Троицу означает, что в текущем году будет хороший урожай грибов и хлеба.

Попасть под дождь на Троицу – к добру и осуществлению мечты.

Радуга на небе в Святую Троицу сулит богатство и здоровье на ближайший год.

Жара на Троицу – лето будет засушливым.

Если парень поцелует девушку под березой на Троицу – будет она его женой.

Если девушка умоется утренней росой, то надолго сохранит молодость и красоту.

На Троицу посвататься, а на Покров жениться – значит, брак будет долгим, счастливым. Считалось хорошим знаком посвататься именно в эти праздничные дни.

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