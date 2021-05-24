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Чехия вызывает посла Беларуси из-за принудительной посадки рейса Ryanair

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  • 24.05.2021, 10:32
  • 6,156
Чехия вызывает посла Беларуси из-за принудительной посадки рейса Ryanair

Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Министерство иностранных дел Чехии в понедельник вызывает посла Беларуси в Праге, где ему выразят протест в связи с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, сообщает "Европейская правда".

"Я принял решение вызвать в МИД посла Беларуси. Ему будет заявлен резкий протест в связи с совершенно неприемлемыми действиями по прерыванию полета гражданского рейса из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Беларуси", - написал Кулганек в Twitter в воскресенье вечером.

Уже известно, что лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси на заседании Европейского совета в понедельник.

В понедельник два рейса авиакомпании AirBaltic двинулись в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в аэропорту Минска рейса Ryanair Афины - Вильнюс с Романом Протасевичем на борту.

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