Израиль с 1 июня отменит для жителей все ограничения 24.05.2021, 10:42

55% населения страны уже дважды вакцинированы против коронавируса.

Израиль с июня отменит для своих жителей все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, пишет dw.com.

"Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня", - указали в ведомстве. В то же время, однако, ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут ужесточены, чтобы предотвратить завоз вариантов вируса.

Более пяти млн человек (55 процентов населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса. Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с "зеленым паспортом". С июня люди, не прошедшие вакцинацию, также будут иметь доступ к этим учреждениям повсеместно.

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