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«Призываем жестко отреагировать на действия режима Лукашенко»

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  • 24.05.2021, 10:47
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«Призываем жестко отреагировать на действия режима Лукашенко»

Межфракционное объединение Верховной Рады Украины выступило с заявлением.

Украинский народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале опубликовал заявление межфракционного объединения Верховной Рады Украины «За демократическую Беларусь» о задержании белорусского журналиста Романа Протасевича.

«23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорт «Минск». На борту самолета находился основатель крупнейшего белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. По данным как оппозиционных, так и пролукашенковских белорусских СМИ, для того, чтобы заставить пассажирский самолет, на котором находился Роман Протасевич, сесть в аэропорту Минска, режимом Лукашенко был поднят военный истребитель Миг-29

Таким образом, можно констатировать, что диктатор Александр Лукашенко, который силой удерживает власть в Беларуси:

– продолжает беспрецедентное преследование оппозиции, журналистов и репрессии против собственного народа;

– непосредственно угрожает международной безопасности, угрозами взяв в заложники пассажирский самолет. Это можно расценивать как акт международного терроризма или воздушного пиратства.

Исходя из сказанного выше, межфракционное объединение Верховной Рады Украины «За демократическую Беларусь» призывает к следующему. На время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Лукашенко:

– официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности;

– прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных;

– немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси;

– прекратить любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью;

– подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении деятелей режима, включая Лукашенко;

— на официальном уровне, назвать Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси» и использовать это определение в официальной документации.

Призываем представителей международного сообщества и всех демократических стран, присоединиться к этим требованиям и поддержать жесткую реакцию в отношении режима Лукашенко. Только таким образом можно заставить режим Лукашенко освободить Романа Протасевича и других политзаключенных.

Жыве Беларусь!» – сказано в заявлении.

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