Белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам

Белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам4
- 24.05.2021, 10:52
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Валюты пошли в рост.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу закончились очередным антирекордом доллара: он достиг минимума за девять месяцев. Дешевле этого последний раз американская валюта стоила в конце августа — 2,4856 белорусского рубля. К понедельнику валюты решили взять реванш и пошли в рост, пишет «Онлайнер».
На старте торгов доллар прибавил 0,05 копейки и стал стоить 2,5085 белорусского.
Евро набрал 0,19 копейки. Он стартовал с отметкой 3,0655 белорусского.
Сотня российских рублей тоже подросла на 0,30 копейки, до 3,4100.