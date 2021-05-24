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Белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам

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  • 24.05.2021, 10:52
  • 7,348
Белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам

Валюты пошли в рост.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу закончились очередным антирекордом доллара: он достиг минимума за девять месяцев. Дешевле этого последний раз американская валюта стоила в конце августа — 2,4856 белорусского рубля. К понедельнику валюты решили взять реванш и пошли в рост, пишет «Онлайнер».

На старте торгов доллар прибавил 0,05 копейки и стал стоить 2,5085 белорусского.

Евро набрал 0,19 копейки. Он стартовал с отметкой 3,0655 белорусского.

Сотня российских рублей тоже подросла на 0,30 копейки, до 3,4100.

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