Ученые разработали супербыстрый тест на коронавирус 24.05.2021, 11:01

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Экспресс-тест позволяет обнаружить следы COVID-19 менее чем за секунду.

Группа ученых из США и Китая разработала портативную систему экспресс-тестов, позволяющую обнаружить следы коронавируса в образцах биожидкостей пациента менее чем за секунду. Помимо тестирования на коронавирус, систему возможно адаптировать для выявления и других инфекций, поменяв в ней набор антител, пишет сайт healthinfo.ua.

Распространенные тесты на коронавирус ищут обрывки РНК вируса при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов. Еще один вариант - поиск антител к коронавирусу. Однако на подобные анализы уходит довольно много времени (от 30 минут до нескольких часов). Новая система работает по-другому.

Известно, что поведение некоторых типов полевых транзисторов, состоящих из соединений алюминия, галлия и азота, резко меняется при появлении различного рода примесей на их электродах. Это позволяет использовать их в качестве сверхчувствительных сенсоров различных молекул. Исходя из этого знания, ученые разработали аналог тестовых полосок для диабетиков, внутрь которых внедрили набор из микроканалов и электродов. Один электрод покрывался набором антител, соединяющихся с различными белками оболочки коронавируса.

Эксперименты со слюной, взятой у здоровых и инфицированных людей, показали: реакции между частицами вируса и антителами приводили к очень серьезным изменениям в объеме пропускаемого транзистором тока. Менее чем за секунду данное свойство позволяло найти следы коронавируса, несмотря на минимальное количество частиц в образце.

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