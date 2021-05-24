Глава Ryanair о событиях в небе над Беларусью: Это поддерживаемый государством угон 12 24.05.2021, 11:14

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Майкл О'Лири

Фото: Getty Images

Также на борту самолета ирландской компании могли быть сотрудники КГБ.

Глава ирландской компании Ryanair Майкл О'Лири прокомментировал захват самолета его компании белорусскими властями. В отличие от предыдущего заявления компании, где не говорилось о военной авиации, которую поднял в небо Лукашенко, комментарий главы Ryanair был более радикальным:

— Решение властей Беларуси заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста было «угоном, поддерживаемым государством»

«Это был случай спонсируемого государством угона ...спонсируемого государством пиратства. Похоже, намерение властей состояло в том, чтобы убрать журналиста и его спутника по пути... Мы считаем, что в аэропорту также были высажены некоторые агенты КГБ.

Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

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