закрыть
24 мая 2021, понедельник, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Социнтерн: Призываем международное сообщество усилить давление на белорусские власти

  • 24.05.2021, 11:28
  • 3,032
Социнтерн: Призываем международное сообщество усилить давление на белорусские власти
Николай Статкевич

Заявление Социалистического Интернационала по Николаю Статкевичу и Сергею Спаришу.

Заявление социнтерна по лидеру партии «Народная Грамада» Николаю Статкевичу и генеральному секретарю Сергею Спаришу:

- Социалистический Интернационал особенно обеспокоен ситуацией, в которой оказались члены руководства его партии в Беларуси − «Народной Грамады» В их числе председатель партии Николай Статкевич и генеральный секретарь Сергей Спариш.

Три четверти президиума партии были вынуждены покинуть страну в результате преследований со стороны режима. Члены «Народной Грамады» и другие оппозиционные политики были арестованы и заключены в тюрьму за свои политические убеждения. Им были предъявлены ложные обвинения, они содержатся в бесчеловечных условиях, их права человека нарушаются ежедневно.

На протяжении многих лет Лукашенко преследовал Николая Статкевича из-за того, что он был в оппозиции к режиму. В 2010 году он был арестован как кандидат в президенты и провел в заключении 5 лет. 31 мая 2020 года перед последними президентскими выборами, он снова арестован. Ему ни разу не позволили встретиться со своей семьей. Вполне вероятно, что судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме.

6 мая 2021 года Сергея Спарыша приговорили к шести годам колонии строгого режима по обвинению в использовании Telegram-канала обмена сообщениями, к которому он не имел никакого отношения. Его также ложно обвиняют в подготовке к беспорядкам и препятствовании работе избирательной комиссии.

Социалистический Интернационал повторяет свой призыв к немедленному освобождению Николая Статкевича, Сергея Спариша и всех политических заключенных и узников совести в Беларуси и призывает международное сообщество и входящие в него партии усилить давление на белорусские власти.

Единственный приемлемый результат в Беларуси − это чтобы воля народа была услышана, чтобы были проведены свободные и справедливые выборы с независимым мониторингом голосования. Лица, виновные в актах насилия и нарушений прав человека при поддержке государства, должны быть привлечены к ответственности.

Мы выражаем нашу неизменную солидарность с «Народной Грамадой», ее членами, белорусской оппозицией и всеми теми гражданами Беларуси, которые продолжают мужественно противостоять диктаторскому и авторитарному режиму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич