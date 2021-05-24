Социнтерн: Призываем международное сообщество усилить давление на белорусские власти 24.05.2021, 11:28

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Николай Статкевич

Заявление Социалистического Интернационала по Николаю Статкевичу и Сергею Спаришу.

Заявление социнтерна по лидеру партии «Народная Грамада» Николаю Статкевичу и генеральному секретарю Сергею Спаришу:

- Социалистический Интернационал особенно обеспокоен ситуацией, в которой оказались члены руководства его партии в Беларуси − «Народной Грамады» В их числе председатель партии Николай Статкевич и генеральный секретарь Сергей Спариш.

Три четверти президиума партии были вынуждены покинуть страну в результате преследований со стороны режима. Члены «Народной Грамады» и другие оппозиционные политики были арестованы и заключены в тюрьму за свои политические убеждения. Им были предъявлены ложные обвинения, они содержатся в бесчеловечных условиях, их права человека нарушаются ежедневно.

На протяжении многих лет Лукашенко преследовал Николая Статкевича из-за того, что он был в оппозиции к режиму. В 2010 году он был арестован как кандидат в президенты и провел в заключении 5 лет. 31 мая 2020 года перед последними президентскими выборами, он снова арестован. Ему ни разу не позволили встретиться со своей семьей. Вполне вероятно, что судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме.

6 мая 2021 года Сергея Спарыша приговорили к шести годам колонии строгого режима по обвинению в использовании Telegram-канала обмена сообщениями, к которому он не имел никакого отношения. Его также ложно обвиняют в подготовке к беспорядкам и препятствовании работе избирательной комиссии.

Социалистический Интернационал повторяет свой призыв к немедленному освобождению Николая Статкевича, Сергея Спариша и всех политических заключенных и узников совести в Беларуси и призывает международное сообщество и входящие в него партии усилить давление на белорусские власти.

Единственный приемлемый результат в Беларуси − это чтобы воля народа была услышана, чтобы были проведены свободные и справедливые выборы с независимым мониторингом голосования. Лица, виновные в актах насилия и нарушений прав человека при поддержке государства, должны быть привлечены к ответственности.

Мы выражаем нашу неизменную солидарность с «Народной Грамадой», ее членами, белорусской оппозицией и всеми теми гражданами Беларуси, которые продолжают мужественно противостоять диктаторскому и авторитарному режиму.

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