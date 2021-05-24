закрыть
24 мая 2021, понедельник, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генпрокуратура Польши открыла дело в связи захватом самолета Ryanair

12
  • 24.05.2021, 11:31
  • 9,374
Генпрокуратура Польши открыла дело в связи захватом самолета Ryanair
Фото: onliner.by

Варшава будет расследовать действия белорусского режима.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро распорядился возбудить уголовное дело по факту посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Как сообщил польский генеральный прокурор, есть подозрение, что белорусские власти использовали обман и угрозы с целью захвата контроля над воздушным судном, передает rmf.fm.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал захват самолета над Минском актом государственного терроризма.

Генпрокуратура Литвы также начала расследование по делу самолета Ryanair.

Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич