Генпрокуратура Польши открыла дело в связи захватом самолета Ryanair 12 24.05.2021, 11:31

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Фото: onliner.by

Варшава будет расследовать действия белорусского режима.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро распорядился возбудить уголовное дело по факту посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Как сообщил польский генеральный прокурор, есть подозрение, что белорусские власти использовали обман и угрозы с целью захвата контроля над воздушным судном, передает rmf.fm.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал захват самолета над Минском актом государственного терроризма.

Генпрокуратура Литвы также начала расследование по делу самолета Ryanair.

Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

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