Южная Корея заявила о значимом прорыве в создании лекарства против COVID-19 1 24.05.2021, 11:35

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Препарат CP-COV03 является кандидатом на то, чтобы «полностью изменить правила игры против коронавируса».

Группа исследователей из южнокорейской компании Hyundai Bioscience совместно с CNPharm достигла значимого прорыва в создании лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) для перорального приема. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Сеуле пресс-релизе компании, пишет сайт rusjev.net.

В сообщении говорится, что в ходе опытов на лабораторных крысах препарат на основе никлозамида под рабочим названием CP-COV03 показал очень высокую эффективность против коронавируса. После получения одной дозы максимальная концентрация действующего вещества в крови животных на протяжении 24 часов на 50% превышала уровень, необходимый для подавления вируса.

Основная трудность в создании лекарства заключалась в том, что никлозамид плохо усваивается организмом и быстро выводится из крови, однако южнокорейским ученым удалось решить эти проблемы. Таких результатов, как утверждается в пресс-релизе, пока не смогла достичь ни одна другая компания. Это делает CP-COV03 кандидатом на то, чтобы «полностью изменить правила игры против COVID-19».

Подробные данные об исследовании опубликованы в специальном выпуске научного журнала Pharmaceuticals, отмечается в сообщении.

Теперь Hyundai Bioscience готова приступить к клиническим испытаниям нового лекарства. Планируется также запустить процесс лицензирования и начать сотрудничество с крупными международными фармацевтическими компаниями, говорится в пресс-релизе.

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