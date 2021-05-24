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СМИ: Самолеты польской авиакомпании LOT прекратят полеты в Беларусь

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  • 24.05.2021, 11:40
  • 6,924
СМИ: Самолеты польской авиакомпании LOT прекратят полеты в Беларусь
Фото: charter97.org

АirBaltic уже отказался от полетов над белорусским воздушным пространством.

Польское издание RMF FM сообщает, что правительство Польши запретит национальному авиаперевозчику LOT Polish Airlines входить в воздушное пространство Беларуси.

Решение по этому вопросу будет принято сегодня-завтра.

На данный момент у LOT всего два маршрута проходят над территорией Беларуси: в Минск и Москву.

Ранее латвийская компания airBaltic решила, что ее самолеты будут облетать белорусское воздушное пространство.

Ряд стран призывают Международную организацию гражданской авиации запретить полеты над территорией Беларуси.

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