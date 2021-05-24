СМИ: Самолеты польской авиакомпании LOT прекратят полеты в Беларусь

СМИ: Самолеты польской авиакомпании LOT прекратят полеты в Беларусь9
- 24.05.2021, 11:40
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АirBaltic уже отказался от полетов над белорусским воздушным пространством.
Польское издание RMF FM сообщает, что правительство Польши запретит национальному авиаперевозчику LOT Polish Airlines входить в воздушное пространство Беларуси.
Решение по этому вопросу будет принято сегодня-завтра.
На данный момент у LOT всего два маршрута проходят над территорией Беларуси: в Минск и Москву.
Ранее латвийская компания airBaltic решила, что ее самолеты будут облетать белорусское воздушное пространство.
Ряд стран призывают Международную организацию гражданской авиации запретить полеты над территорией Беларуси.