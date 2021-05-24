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В Гонконге продали уникальный бриллиант за $29 миллионов

  • 24.05.2021, 11:43
В Гонконге продали уникальный бриллиант за $29 миллионов
Фото: Christie's

Сакура – это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком.

Уникальный пурпурно-розовый бриллиант Сакура массой 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за $29 млн. Это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком, сообщил аукционный дом Christie’s (перевод – korrespondent.net) в понедельник, 24 мая.

Указано, что накануне лот был продан за 226,3 млн гонконгских долларов ($29,13млн). При этом оценочная стоимость камня, оправленного в кольцо из платины и золота, составляла от $25 млн до $38 млн. Имя покупателя не раскрывается.

Сакура – это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. Такие алмазы крайне редко встречаются в природе, при этом лишь менее 10% их них могут весить свыше 0,2 карат.

Предыдущий рекорд стоимости для пурпурно-розовых бриллиантов был установлен в ноябре прошлого года в Женеве. Тогда камень Призрак Розы весом 14,83 карата был продан за $26,6 млн. Он был добытый российской компанией Алроса в Якутии.

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