Александра Герасименя: Призываю всех спортсменов отказаться от выступлений за сборную режима до ухода Лукашенко

Александра Герасименя: Призываю всех спортсменов отказаться от выступлений за сборную режима до ухода Лукашенко7
- 24.05.2021, 11:49
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Уже не прокатит «моя хата с краю».
Известная беларусская пловчиха, глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась к беларусским спортсменам в своем Facebook-аккаунте.
«Сложно выразить словами то, что сегодня произошло. Ситуация с захватом самолета, десятки невинных людей, оказавшихся в заложниках – это выходит уже за рамки Беларуси, (может хоть сейчас Европа проявит что-то более серьезное, чем озабоченность?) по сути, это – международный терроризм. Т.е вы понимаете, да? Теперь потенциально каждый человек, каждый из вас и вашей семьи, находясь в Беларуси, или даже пролетая мимо, оказывается под угрозой!
И только озвучивая ситуацию, мы можем ее изменить.
Покорным молчанием вы становитесь соучастником кровавого режима и не прокатит уже «моя хата с краю», или «я тут только рядом стоял».
Призываю всех спортсменов, у кого осталась хоть капля совести и достоинства, проявить солидарность и отказаться от выступлений за сборную режима до ухода Лукашенко!
Если не выступаете за сборную – подпишите письмо свободных спортсменов, обозначьте свою позицию», – написала Герасименя в своем Facebook.
Напомним, что 23 мая в аэропорт «Минск-2» принудительно приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. На борту находился политический активист Роман Протасевич, которого позже задержали.