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Александра Герасименя: Призываю всех спортсменов отказаться от выступлений за сборную режима до ухода Лукашенко

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  • 24.05.2021, 11:49
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Александра Герасименя: Призываю всех спортсменов отказаться от выступлений за сборную режима до ухода Лукашенко
Александра Герасименя

Уже не прокатит «моя хата с краю».

Известная беларусская пловчиха, глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя обратилась к беларусским спортсменам в своем Facebook-аккаунте.

«Сложно выразить словами то, что сегодня произошло. Ситуация с захватом самолета, десятки невинных людей, оказавшихся в заложниках – это выходит уже за рамки Беларуси, (может хоть сейчас Европа проявит что-то более серьезное, чем озабоченность?) по сути, это – международный терроризм. Т.е вы понимаете, да? Теперь потенциально каждый человек, каждый из вас и вашей семьи, находясь в Беларуси, или даже пролетая мимо, оказывается под угрозой!

И только озвучивая ситуацию, мы можем ее изменить.

Покорным молчанием вы становитесь соучастником кровавого режима и не прокатит уже «моя хата с краю», или «я тут только рядом стоял».

Призываю всех спортсменов, у кого осталась хоть капля совести и достоинства, проявить солидарность и отказаться от выступлений за сборную режима до ухода Лукашенко!

Если не выступаете за сборную – подпишите письмо свободных спортсменов, обозначьте свою позицию», – написала Герасименя в своем Facebook.

Напомним, что 23 мая в аэропорт «Минск-2» принудительно приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. На борту находился политический активист Роман Протасевич, которого позже задержали.

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