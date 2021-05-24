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Что известно о девушке задержанного журналиста Романа Протасевича

  • 24.05.2021, 12:03
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Что известно о девушке задержанного журналиста Романа Протасевича
София Сапега

София Сапега является гражданкой России.

Европейский гуманитарный университет требует освободить Софию Сапегу - свою студентку, девушку соучредителя оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, которых 23 мая обоих задержали после принудительной посадки самолета в Минске.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Университет пишет, что София является гражданкой России, изучает международное право и европейское законодательство и готовилась защищать свою магистерскую работу. Она вместе с Романом летала в Грецию на отдых.

«В результате спецоперации белорусских властей студентку задержал Следком в Минске на ложных и надуманных основаниях... Софии должна быть оказана немедленная консульская помощь. В дополнение, ЕГУ призывает международных партнеров, доноров и правозащитников помочь освободить Софию», - говорится в заявлении.

Университет добавляет, что осуждает безнаказанные действия белорусского режима, и выражает солидарность со всеми, кто подвергается преследованиям в Беларуси.

Отмечается, что среди политзаключенных режима Лукашенко уже четверо нынешних или бывших студентов университета.

Европейский гуманитарный университет расположен в Вильнюсе и принимает на учебу студентов из Восточной Европы, где они могут учиться на русском, белорусском и английском и участвовать в программах обмена в странах Европы и США.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

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