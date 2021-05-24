Какой будет погода на неделе 24.05.2021, 12:03

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Прогноз по Беларуси на 25-27 мая.

25 мая в ночные часы сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днём погодные условия в Беларуси будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы, пишет сайт pogoda.by.

Ночью переменная облачность, днём увеличение облачности. Ночью преимущественно без осадков. Утром по крайнему западу, днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днём местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, по юго-западу до +13°С; днём +17..+23°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится , утром и днём будет интенсивно падать.

26 мая погоду продолжит определять система фронтов, в дневные часы отступающая на соседние районы России. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днём от +14°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку страны.

27 мая погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Переменная облачность. Местами прогнозируются кратковременные дожди, днём в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днём от +17°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку республики.

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