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Washington Post: Белорусский диктатор должен дорого заплатить за захват самолета

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  • 24.05.2021, 12:08
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Washington Post: Белорусский диктатор должен дорого заплатить за захват самолета

Наказание должно стать показательным для тех, кто будет нарушать международное право.

История 1930-х годов предлагает прагматичный пример того, на сколько опасным может быть равнодушие к упадку международных норм. В 1931 году Япония вторглась в китайскую Маньчжурию. В 1935 году фашистская Италия начала войну против Эфиопии. Еще через год Адольф Гитлер вернул войска в Рейнскую область вопреки Версальскому договору. В 1936 году Япония начала жестокую войну с Китаем. Через год Германия оккупировала Судеты в Чехословакии. В конце концов, начало Второй мировой войны в 1939 году стало логичным результатом того, как западные демократии позволяли безнаказанно нарушать международные нормы одну за другой.

И это нас подводит к воскресному инциденту с рейсом компании Ryanair,- пишет Washington Post (перевод - unian.net). Самолет ирландской авиакомпании выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Но над территорией Беларуси его перехватил истребитель МиГ-29 и заставил приземлиться в Минске. Белорусское правительство заявило, что на борту была бомба, но никто ничего не нашел. Это была явная хитрость белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы арестовать своего критика - оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту самолета. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы из-за обвинений в терроризме.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий был прав, когда сказал: "Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма. Это нельзя оставить безнаказанным". Необходимость привлечь Беларусь к ответственности очень большая потому, что на протяжении последних лет мир видел, как нормы, нацеленные против международной агрессии, упорно разрушали.

В 2008 году российский автократ Владимир Путин вторгся в Грузию и после короткой войны создал режимы-марионетки в Южной Осетии и Абхазии. Российские войска до сих пор держат в оккупации грузинские регионы. В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на востоке Украины, которая продолжается до сих пор. В том же году российская система ПВО сбила малайзийский авиалайнер, убив 298 человек на борту. Всего несколько недель назад Путин стягивал войска к украинской границе, повышая угрозу начала нового вторжения России в Украину.

Между тем, агенты Путина совершали дерзкие преступления на Западе. В Чехии они взорвали склад боеприпасов. В Британии отравили бывшего шпиона с помощью химического оружия. И не стоит забывать о всех российских вмешательствах в выборы в США в 2016 и 2020 годах. Путин бросил за решетку оппозиционера Алексея Навального.

Китаю тоже сходили с рух нарушения международных законов. Лидер страны Си Цзиньпин ведет себя так, будто международный суд никогда не выносил решения о том, что у Пекина нет никакого суверенитета в Южно-Китайском море. Сначала Китай построил в этой акватории милитаризованные искусственные острова. Теперь ее наполнили номинально независимые рыболовецкие суда. В марте 220 китайских кораблей закрыли Филиппинам доступ к акватории, которая на самом деле относится к исключительной экономической зоне страны. Китай также нарушает воздушное пространство Тайваня, усиливая давление на демократию. А еще издание указывает на преследование уйгурцев и подавление демократии в Гонконге. Среди других регулярных нарушителей международных законов издание называет также Иран и КНДР.

Скорее всего, мы не движемся к началу Третьей мировой войны. Хотя агрессия России и Китая повышают этот риск. Но быстрая эрозия международных норм продолжается. Поскольку агрессивные страны делают все, что им заблагорассудится. Принудительное приземление самолета Ryanair тоже нужно рассматривать с этой точки зрения.

Это не изолированный случай, а часть закономерности, в рамках которой диктаторы испытывают Запад своей все большей наглостью. Именно поэтому очень важно, чтобы ЕС и США сделали больше, чем ритуально осудили воздушное пиратство Лукашенко. Он должен заплатить такую высокую цену за свою агрессию, чтобы другие диктаторы прекратили рвать полотно международного закона.

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