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В Дании спроектировали первый в мире завод с нулевым выбросом твердых отходов

  • 24.05.2021, 12:12
В Дании спроектировали первый в мире завод с нулевым выбросом твердых отходов
Фото: Bjarke Ingels Group

Конструкции были спроектированы для того, чтобы более экологичным способом поднимать полезные ископаемые с морского дна.

Датская архитектурная компания Bjarke Ingels Group спроектировала первый в мире металлургический завод с нулевым выбросом твердых отходов в море, пишет сайт euro-pulse.ru.

Его конструкции были спроектированы для того, чтобы более экологичным способом поднимать полезные ископаемые с морского дна на производственное судно, которые затем передает их на сам завод.

Инновация помогает сократить шлейф пыли, поднимающийся во время этих работ, что позволяет не повредить дно моря и его экосистему и не загрязнять окружающую среду.

Проект завода включает в себя производственные, перерабатывающие и складские помещения, а также офисы и центры для посетителей.

Ранее то же архбюро спроектировало завод по производству энергии из отходов в Копенгагене. Завод знаменит своим горнолыжным спуском с вершины здания.

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