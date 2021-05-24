В Дании спроектировали первый в мире завод с нулевым выбросом твердых отходов
- 24.05.2021, 12:12
Конструкции были спроектированы для того, чтобы более экологичным способом поднимать полезные ископаемые с морского дна.
Датская архитектурная компания Bjarke Ingels Group спроектировала первый в мире металлургический завод с нулевым выбросом твердых отходов в море, пишет сайт euro-pulse.ru.
Его конструкции были спроектированы для того, чтобы более экологичным способом поднимать полезные ископаемые с морского дна на производственное судно, которые затем передает их на сам завод.
Инновация помогает сократить шлейф пыли, поднимающийся во время этих работ, что позволяет не повредить дно моря и его экосистему и не загрязнять окружающую среду.
Проект завода включает в себя производственные, перерабатывающие и складские помещения, а также офисы и центры для посетителей.
Ранее то же архбюро спроектировало завод по производству энергии из отходов в Копенгагене. Завод знаменит своим горнолыжным спуском с вершины здания.