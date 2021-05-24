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Медики назвали группу продуктов, которые улучшают настроение

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  • 24.05.2021, 12:17
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Медики назвали группу продуктов, которые улучшают настроение

Новое исследование австралийских ученых.

Рацион питания помогает снизить уровень стресса. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Clinical Nutrition, бороться с этим состоянием помогает употребление большего количества фруктов и овощей, lenta.ua.

Ученые из австралийского университета Эдит Коуэн проанализировали данные анкет в общей сложности 8 689 человек со средним возрастом 47,4 года. Они интересовались пищевыми привычками участников, а также уровнем стресса, сообщает Eat This, Not That!.

Эксперты обнаружили, что у людей, которые потребляли большое количество фруктов и овощей, уровень стресса был на 10% ниже, чем у людей, которые почти не потребляли эти продукты.

«Предыдущие исследования показали связь между потреблением фруктов и овощей и стрессом у молодых людей, но мы впервые видим аналогичные результаты у взрослых всех возрастов. Результаты исследования подчеркивают, что для людей важно придерживаться диеты, богатой фруктами и овощами, чтобы минимизировать стресс», – говорит ведущий исследователь Симоне Радавелли-Багатини.

Она объяснила, что многие питательные вещества, содержащиеся во фруктах и овощах, связаны с более низким уровнем воспаления и окислительного стресса.

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