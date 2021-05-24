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Bloomberg: Евросоюз может остановить весь транзит через Беларусь

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  • 24.05.2021, 12:20
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Bloomberg: Евросоюз может остановить весь транзит через Беларусь

Как Запад будет реагировать на захват режимом Лукашенко самолета.

США, ЕС, Британия и Канада после масштабных протестов в Беларуси в прошлом году ввели санкции против представителей белорусских властей. Они коснулись почти 90 белорусских чиновников, включая Лукашенко, пишет BBC.

"Осуществляя акт принуждения, белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник.

Возможные санкции, по данным Блумберга, будут обсуждены на открывающемся в понедельник в Брюсселе саммите ЕС и могут включать санкции против физических и юридических лиц, приостановку всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и запрет для авиакомпании "Белавиа" приземляться в европейских аэропортах.

Кроме того, как пишет агентство, может быть приостановлен весь транзит, включая наземные перевозки. Эти шаги будут дополнять пакет санкций, над которым Брюссель работал до инцидента в небе и который собирался представить в следующем месяце.

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес выступил за скорейший запрет на полеты в Беларусь.

Менендес и главы парламентских комитетов по иностранным делам семи стран Европы, в том числе Литвы и Британии, выступили с совместным заявлением, назвав принудительную посадку самолета в Минске актом пиратства.

Авторы заявления призвали запретить все полеты над Беларусью, в том числе в страну и из нее, а также обратились к странам НАТО и ЕС с предложением ввести дополнительные санкции. Блинкен же потребовал полного расследования действий властей Беларуси, которые, по его словам, поставили под угрозу жизнь пассажиров, в том числе граждан США.

Латвийская авиакомпания airBaltic больше не летает над Беларусью. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

В воздушном пространстве над Беларусью, пока сохраняется стабильный авиатрафик, но отдельные перевозчики стали облетать республику, сообщили "Интерфаксу" в госкомпании "Белаэронавигация".

Госсекретарь США выступил за скорейшее проведение заседания совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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