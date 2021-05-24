Крупный бизнес призвал ввести в России продуктовые карточки 2 24.05.2021, 12:46

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На неофициальном уровне поставщикам продуктов рекомендовали не повышать цены до конца сентября.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает необходимым ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.

Как сообщает ТАСС, такое предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Глава ТПП РФ Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

В резолюции ТПП, объединяющая более 52 тысяч организаций и более 300 федеральных объединений предпринимателей, призывает отказаться «от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков».

В качестве таких механизмов крупный бизнес видит меры поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам.

«В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)», - говорится в резолюции.

Другой мерой, как указывается в документе, может стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

При этом в ТПП подчеркивают, что административное регулирование цен «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов». «Временные результаты от установления предельных цен «сверху», нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки «ручного» регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров», - говорится в резолюции.

Напомним, правительство РФ директивно заморозило цены на сахар и подсолнечное масло после того, как продовольственная инфляция в стране ускорилась до максимума 2015 года, а базовые продукты питания, включая овощи, сахар и крупы, подорожали с двузначной скоростью.

На неофициальном уровне поставщикам продуктов рекомендовали не повышать цены до конца сентября - то есть периода, когда в России пройдут думские выборы.

Под негласную «заморозку» попали мясо, рыба, масло, молоко, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. Эти товары с 2010 года включены правительством в перечень социально значимых.

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