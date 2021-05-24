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Доцент: Аллергики оправляются от коронавируса быстрее и легче

  • 24.05.2021, 12:49
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Доцент: Аллергики оправляются от коронавируса быстрее и легче

Врач уточнил, какие анализы сдавать аллергикам и как быть, если с аллергией на животных хочется завести кошку.

Пока мир одну за другой переживает коронавирусные волны, тихой жизнью живет аллергия - хроническое заболевание, которым, по разным оценкам, страдает до 40% населения планеты. Но распространенность и обыденность аллергии никак не отменяют ее опасности: в отдельных случаях аллергические реакции могут серьезно подпортить качество жизни и даже привести к летальному исходу. О диагностике, лечении и профилактике аллергии сайт kp.by поговорил с Анной Рубан, к. м. н., доцентом кафедры педиатрии БелМАПО.

Как лечить и профилактировать

- Как отличить весной аллергию от простуды, когда начинаешь чихать, сильный насморк и глаза слезятся?

- Самые главные признаки - температура и зуд. Если есть лихорадка - температура повышается - значит, это вирусная инфекция. А вот зуд в отсутствие лихорадки - это, скорее всего, аллергия.

- Предположим, подозрение на аллергию есть. Какой анализ лучше сдать: кровь на иммуноглобулины, кожную аллергическую пробу или что-то еще?

- Аллерготестов сейчас много, и пройти их можно как в государственных учреждениях, так и в коммерческих лабораториях. Хочу отметить: кожные тесты входят в стандарты обследования пациентов-аллергиков, поэтому их вам бесплатно сделают там, где есть кабинет аллерголога и специальный кабинет для манипуляций. Остальные технологии - более затратные. Например, можно платно сдать анализ крови из вены, который определит иммуноглобулины E (IgE). Так мы выявляем причинно-значимые аллергены, которые нужно убрать из окружения пациента: какие-то продукты из рациона или животные, находящиеся в непосредственной близости. А самые современные технологии, которые применяют в Беларуси, - это молекулярная аллергология. Здесь более достоверно можно узнать, на какие конкретно молекулы аллергенов возникает аллергия. Более того, совокупность некоторых молекул позволяет вычислить наиболее актуальные и с их учетом изменить условия жизни пациента.

- Хорошо, а какие еще есть меры профилактики для аллергиков? Например, надо ли весной принимать препараты - перед началом цветения всего и вся?

- Профилактические меры нужны, если пациент не позаботился о предотвращении аллергии - например, не прошел аллергенспецифическую иммунотерапию. В этом случае ему остается принимать противоаллергические, или антигистаминные препараты в периоды, когда высок риск аллергоприступа. Это касается и весенних аллергий. Для профилактики хорошо подходят препараты второго поколения - допустим, содержащие левоцетиризин. Он смягчает проявления аллергии, сохраняя высокое качество жизни человека.

- К противоаллергическим препаратам не возникнет привыкания?

- Препараты первого поколения могут вызывать привыкание, но оно развивается за несколько дней. Собственно говоря, этими днями и ограничена длительность приема. А вот препараты второго поколения - такие как левоцетиризин - можно принимать длительно. Они не вызывают привыкания и даже снотворного эффекта - после их приема можно садиться за руль.

- А может аллергия перейти в астму без лечения?

- Аллергия - это хроническое состояние. Если не лечиться вовремя, она может прогрессировать. Например, у пациентов с аллергическим ринитом, риноконьюктивальным синдромом или поллинозом есть риск развития бронхиальной астмы. Но болезнь не всегда развивается по худшему сценарию. В подростковом возрасте, когда начинает по-другому работать эндокринная система, аллергические процессы у большинства пациентов нивелируются. Но части аллергиков становится хуже - в этом случае бронхиальная астма действительно может развиться.

- И последний вопрос про лечение: есть ли шансы, что с помощью медицины аллергия уйдет навсегда?

- Опять же, аллергии - это хронические патологии. Избавиться от них навсегда трудно. Но есть такой метод лечения, как аллергенспецифическая иммунотерапия. В простонародье ее называют вакцинацией от аллергии. Пациенту в малых дозах вводятся аллергены. Постепенно, с увеличением этих доз, организм привыкает к аллергену и в будущем не выдает аллергическую реакцию. Это, наверное, единственный способ, который позволит вылечить аллергию навсегда.

Когда аллергик становится ковидником

- Как аллергики переносят ковид - тяжелее или легче?

- Считается, что у аллергиков в меньшей степени развиваются аутоиммунные процессы - системные заболевания соединительной ткани. А поскольку перенесенный COVID-19 может запускать такие процессы, то мы предполагаем, что как раз аллергики оправятся от вируса быстрее и легче. Есть еще одно наблюдение: пациенты с бронхиальной астмой, которые изначально относились к группе риска по перенесению коронавируса, легче им болеют. Скорее всего, это связано с базисной терапией, которую принимают астматики. В частности - с ингаляционными кортикостероидами, которые предупреждают воспалительные явления в легочной ткани.

- Можно ли аллергикам делать прививку от коронавируса?

- Прививку делать можно, но надо читать инструкцию. Например, у «Спутника V» есть противопоказания: анафилаксия на компоненты, которые содержатся в вакцине, и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Во всем мире есть такая статистика: частота развития анафилаксии на количество введенных доз вакцины в среднем составляет 1,3 на 1 миллион доз. Поэтому теоретически анафилаксия может развиться, но это бывает крайне редко.

Лысые кошки, маски и таблетки

- Помогают ли маски, которые сейчас все носят, от аллергии на пыльцу?

- Пыльца - это летающее вещество. Оно может оседать на разных участках тела человека, на одежде. В том числе со вдохом оно попадает в дыхательные пути и может вызывать аллергическую реакцию. Маска определенным образом будет ограничивать поступление пальцы в дыхательные пути, и это благо. Но в следующий раз пыльца может попасть и на глаза, вызвав аллергию. Поэтому к маске я бы советовала надеть очки против солнца - это красиво и удобно. Женщины могут не забыть красиво повязать платок, который защитит от пыльцы волосы. Если вы не носите платок, то, придя домой, стоит принять душ, чтобы вымыть часть пыльцы из волос - так аллергическая реакция будет мягче.

- Если есть аллергия на кошку, можно ли завести лысую породу (сфинкса)? Или какую-нибудь не слишком пушистую собаку?

- Количество шерсти не влияет на степень проявления аллергии. Если аллергия есть, то ее спровоцирует любое количество шерсти у животного, потому что аллергенные молекулы могут содержаться и в моче, и в слюне питомцев. Еще отмечу такой компонент, как перхоть животных. А вот пол любимца имеет значение: современные методы молекулярной диагностики доказали, что самец собаки более аллергенен, чем самка. Поэтому аллергикам лучше заводить девочку.

- Врачи всегда спрашивают: есть ли аллергия на лекарства? А как можно ответить на этот вопрос, если ты все лекарства не пробовал и не знаешь, есть она или нет?

- При назначении лекарства этот вопрос обязан задать каждый доктор. Действительно, если пациент когда-то плохо переносил тот или иной препарат, назначать его не нужно. Но другое дело, если пациент никогда не получал фармакотерапии - в этом случае ни один лабораторный анализ не даст гарантии, что препарат безопасен. Более того, многие лекарства сами по себе могут не быть аллергенами, но при попадании в организм они соединяются с белками плазмы человека и приобретают новую информацию. Именно эти новообразованные соединения становятся аллергенами - то есть все процессы происходят внутри организма. Предугадать их развитие заранее невозможно.

Аллергия у самых маленьких

- Что предпочтительнее для детей, склонных к аллергии - капли или сироп?

- Детям-аллергиками лучше давать капли - водный раствор лекарственных препаратов. А в сиропе содержатся дополнительные компоненты - подсластители и красители, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, в том числе - острую, потребующую неотложной помощи.

- Как быть, если при искусственном вскармливании возникла кожная аллергия?

- В раннем детском возрасте самый главный и самый частый аллерген - белок коровьего молока. В таком случае надо переходить на лечебные смеси. Это ни в коем случае не гипоаллергенные смеси - я подчеркиваю - а препараты клинического питания. Это те смеси, в которых белок коровьего молока разрушен. Речь идет о назначении аминокислотных или высокогидролизованных смесей.

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