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Литовские футболисты не хотят лететь на матчи в Беларусь

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  • 24.05.2021, 12:56
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Литовские футболисты не хотят лететь на матчи в Беларусь
Фото: DELFI / Tomas Vinickas

Захват самолета показал, что поездки в Минск могут плохо закончится.

Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) призывает Литовскую Федерацию Футбола (ЛФФ) отозвать запланированный на ноябрь матч сборной Литвы с белорусской командой в Минске, сообщает Delfi.

В связи с этим глава ассоциации, бывший футболист Арунас Климавичюс обратился к президенту ЛФФ Томасу Данилявичюсу.

"Вчерашние события показали, что это непредсказуемая и небезопасная страна не только для граждан Беларуси, но и для наших соотечественников", – говорится в заявлении федерации.

"АПФ призывает Литовскую федерацию футбола выразить свою четкую позицию в этой ситуации, отозвать соревнования и заботиться о том, чтобы в будущем национальные сборные играли только в безопасных государствах", – говорится в нем.

В понедельник генсекретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс информировал BNS, что соревнования национальной сборной в Минске намечены на 16 ноября, также в Минске 8 июня должен состоятся контрольный матч молодежной сборной Литвы с белорусскими сверстниками (до 21 года).

Э. Станкявичюс пока не мог ответить на вопрос о том, планирует ли ЛФФ отзывать эти соревнования, однако сказал, что более подробные комментарии последуют на пресс-конференции в понедельник.

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