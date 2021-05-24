Крупнейшая фракция Европарламента призвала установить бесполетную зону над Беларусью

Крупнейшая фракция Европарламента призвала установить бесполетную зону над Беларусью10
- 24.05.2021, 13:19
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Европейская народная партия выступила с заявлением.
Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия — призвала ЕС установить беcполетную зону над Беларусью.
Об этом говорится в обращении на сайте European People's Party (EPP).
«Мы призываем к созданию запретной для полетов зоны над Беларусью, принятию четвертого пакета санкций и немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и его девушки», — заявили в EPP.
Напомним, глава Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что Лукашенко стал угрозой для международной безопасности.