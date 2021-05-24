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Страны НАТО проведут консультации по инциденту с захватом самолета Ryanair

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  • 24.05.2021, 13:33
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Страны НАТО проведут консультации по инциденту с захватом самолета Ryanair

Североатлантический Альянс пристально следит за ситуацией в Беларуси.

Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair и готовятся обсудить его на уровне послов во вторник, 25 мая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter отреагировал на угон белорусскими властями самолета Ryanair.

«Внимательно слежу за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщениями о задержании Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил Йенс Столтенберг.

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