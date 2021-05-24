Известный доктор Евгений Комаровский рассказал о рисках заразиться COVID-19 на улице 1 24.05.2021, 13:43

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Появляется все больше данных о том, что чаще всего передача вируса происходит в помещениях, а не на улице.

В прошлый раз я рассказывал о том, что принципиальной особенностью эпидемиологии COVID-19 является тот факт, что вирус с потоками воздуха переносится на большие расстояния, пишет известный украинский врач Евгений Комаровский в своем блоге на «Новом времени».

Но при этом совершенно очевидно, что когда мы находимся под открытым небом — выдыхаемый коронавирус растворяется в огромном количестве окружающего воздуха, и мы не можем вдохнуть инфицирующую дозу. А вот внутри помещений вероятность концентрации вируса в воздухе высокая, следовательно, и вероятность заражения очень высокая.

Сравнительно недавно, 27 апреля, проходит пресс-брифинг в Белом доме, подготовленный группой реагирования на COVID-19 Белого дома и представителя общественного здравоохранения. Доктор Валенский сказал, цитирую, «появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что большая часть передачи вируса происходит в помещениях, а не на улице. Во многих исследованиях менее 10% задокументированной передачи происходили на открытом воздухе».

Казалось бы, что еще надо. Но общественности, другим ученым, эпидемиологам, этой информации мало. И во многих изданиях научные обозреватели и другие ученые пишут статьи, в которых крайне возмущаются. То есть, они считают, что эта фраза «менее 10%» не соответствует действительности. И так оно на самом деле получается: 10%, вероятно, огромное преувеличение.

И на сегодня реальные цифры в разных исследованиях, которые говорят о том, какой же процент людей заражается вне помещений, максимум, 1%. А чаще даже порядка 0,1%. То есть, из 1000 людей, заразившихся коронавирусом, максимум 10, но скорее всего, не более чем 1, заразились вне помещения. Все остальные заразились именно внутри помещений. Поэтому, делать все, чтобы открыться, это наш общий долг и долг правительства.

Чтобы вы поняли, какая разница между 10% и менее 1%, представьте, что в вашей стране ежедневно десять человек погибают в ДТП. И вам говорят, что ежедневно в нашей стране менее 1 000 человек погибает в автокатастрофах. Друзья мои, из 1000 человек, которые заболевают коронавирусом, максимум, 10 заражаются на улице. Поэтому, идите и гуляйте.

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