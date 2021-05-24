Названы европейские страны с наибольшей популярностью официального брака 1 24.05.2021, 13:56

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Опубликованы данные статистического агентства Евростат.

Жители Кипра, Литвы, Латвии, Венгрии и Румынии вступают в официальный брак чаще жителей других стран Евросоюза, пишет сайт euro-pulse.ru.

По данным статистического агентства Евростат, на Кипре на 10 тысяч человек приходится почти 90 браков, в Литве – 70, в Латвии и Венгрии – по 67, а в Румынии – 66.

Реже всего официально оформляют свои отношения в Италии (31 брак на 10 тысяч человек), Португалии и Словении (по 32), Франции, Испании и Люксембурге (по 35).

Меньше всего разводятся на Мальте и в Ирландии (7 разводов на 10 тысяч человек), за ними следуют Словения (10), Италия (14) и Хорватия (15).

А самые высокие показатели разводов зафиксированы в Латвии, Литве и Люксембурге (по 31 разводу на 10 тысяч человек), на Кипре (26) и в Швеции (25).

В прошлом году Евростат сообщал, что за последние 55 лет европейцы стали вдвое реже жениться и вдвое чаще разводиться.

По данным Евростата, в 8 странах ЕС больше половины детей рождаются вне официального брака: во Франции (60% новорожденных), Болгарии и Словении (по 59%), Эстонии (56%), Швеции (55%), Дании (54%), Португалии (53%) и Нидерландах (чуть больше 50%).

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