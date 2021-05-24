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У больного онкологией политзаключенного Алексея Романова выявлена новая опухоль

  • 24.05.2021, 14:01
  • 2,966
У больного онкологией политзаключенного Алексея Романова выявлена новая опухоль
Алексей Романов

Его переводят в больницу на операцию.

Житель Гомеля Алексей Романов отбывает наказание за «оскорбление Лукашенко» в Глубокской колонии. Он инвалид второй группы по онкологии. В колонии у него значительно ухудшилось состояние. 24 мая политзаключенного переводят в тюремную больницу для операции, сообщает «Радыё Свабода».

Первый раз с онкологией Алексей Романов столкнулся весной 2020 года. Ему провели операцию, удалили опухоль. Летом Алексей принимал активное участие в работе команды «Страна для жизни» — участвовал в сборе подписей, агитации, посещал акции протеста, поддерживал задержанных в судах.

16 декабря суд Хойникского района наказал его якобы за оскорбление Лукашенко лишением свободы на один год. Наказание Алексей отбывает в Глубокской колонии. Его поставили на профилактический учет как склонного к экстремизму.

В письмах к друзьям он писал, что страдает от сильных болей.

«На консультации у онколога врач сказала, что обнаружили новую опухоль. Если честно, я так устал от этих болей, скорее бы умереть... Вы не отчаивайтесь, все будет хорошо, береги Вас Господь, буду за вас молиться, и вы молитесь за меня», – написал Алексей.

Его обещали направить в больницу «следующим этапом». Вчера, 23 мая, стало известно, что 24 мая Алексея переводят в республиканский тюремный госпиталь, ему будут делать операцию в связи с онкологией.

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