Эммануэль Макрон: ICAO получила запрос на приостановку полетов над Беларусью

Эммануэль Макрон: ICAO получила запрос на приостановку полетов над Беларусью8
- 24.05.2021, 14:12
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Франция и ее европейские партнеры разрабатывают меры по прекращению полетов над страной.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над Беларусью. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
По данным агентства, Франция и ее европейские партнеры разрабатывают меры по прекращению полетов над страной и запрету доступа авиакомпании «Белавиа» в европейские аэропорты.
«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», — приводятся в публикации слова президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.