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ВОЗ призывает вакцинировать к сентябрю 10% населения каждой страны

  • 24.05.2021, 14:25
ВОЗ призывает вакцинировать к сентябрю 10% населения каждой страны

В мире уже сделали 1,65 миллиард прививок.

Всемирная организация здравоохранения призывает национальные правительства вакцинировать от коронавируса по меньшей мере 10% населения к сентябрю 2021 года. Об этом на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет nv.ua.

«Я призываю государства-члены поддержать массированный рывок для вакцинации не менее 10% населения каждой страны к сентябрю и „порыв к декабрю“ для достижения нашей цели — вакцинации не менее 30% к концу года», — сказал он.

По оценкам ВОЗ, для того чтобы достичь сентябрьской цели, необходимо за четыре месяца вакцинировать 250 млн человек в странах с низким и средним уровнем доходов, включая всех медицинских работников и людей из групп риска.

Согласно данным Bloomberg, в 176 странах мира сделали более 1,65 млрд прививок от COVID-19, чего достаточно, чтобы полностью вакцинировать 10,8% населения мира. За сутки вакцинировали до 30 млн человек по всему миру.

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