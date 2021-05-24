Аркадий Бабченко: Теперь нет никакой разницы между Лукашенко и Бен-Ладеном 17 24.05.2021, 14:32

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Весь государственный аппарат Беларуси должен быть признан террористической организацией.

Российский публицист Аркадий Бабченко в «Фейсбуке» прокомментировал захват режимом Лукашенко самолета «Райнэйр»:

- На этом скрине с ФлайтРадара совершенно отчетливо видно, что борт «Райнэйр» до последнего на скорости уходил в Литву и повернул на Минск только когда до границы с Литвой оставалось тридцать километров, то есть две минуты лета. Борт даже на глиссаду не заходил - так и шёл, не снижая скорости. Вадим Лукашевич все расписал на пальцах. Заход на глиссаду начинается в 177 км. от Вильнюса, до Вильнюса ближе, чем до Минска, до границы две минуты, борт идет без снижения и не сбавляя скорости - почитайте его пост, если кто еще не.

Из этого следует совершенно однозначный вывод - пилоты «Райнэйр» понимали, что происходит, до последнего старались максимально быстро покинуть воздушное пространство Беларуси и развернулись только тогда, когда им с «МиГа» поступило прямое указание садиться под угрозой применения оружия и уничтожения.

То есть это - чистейшей воды терроризм. Захват и угон воздушного судна.

Более того, это - государственный терроризм.

Что из этого следует?

Из этого следует, что со вчерашнего дня Александр Лукашенко - международный преступник, государственный террорист. Нет больше никакой разницы между ним и Муаммаром Каддафи, Бен-Ладеном, ХАМАС, ИГИЛ, «ДНР», Владимиром Путиным, Леонидом Брежневым или сомалийскими пиратами.

Видимо, у каждого диктатора должен быть свой «Боинг». У Путина - МН-17, у Каддафи Локерби, у Брежнева Сахалин, у Бен-Ладена - Башни Близнецы.

Хотя, вру. У сомалийских пиратов нет своего собственного государственного силового аппарата. Они не так опасны.

У Лукашенко - есть.

Что из этого следует?

Что весь государственный аппарат Беларуси должен быть признан террористической организацией. Как ХАМАС. Вот в самом прямейшем смысле этого слова. Или как ДНР. Именно весь. Тот летчик, который приказывал борту «Райнэйр» садиться, или он будет сбит - точно такой же террорист, как и тот, кто отдавал ему этот приказ, кто разрабатывал операцию, кто летел на этом борту для провокации, кто год назад избивал и убивал людей, удерживая трон для Лукашенко.

Кстати, товарищи Петровы Башировы. Подумайте вот над чем. После вылета из Минска на борту не оказалось пятерых человек. Один - Протасевич. Значит, сотрудников КГБ на борту было четверо. Или ФСБ. Если это россияне.

Так вот, в свете информации с Флайтрадара настоятельно советую вам подумать над фразой «Родина тебя собьёт, сынок. Всегда».

Что из этого следует? Из этого следует, что мировое сообщество, НАТО, Интерпол, ЦРУ, Моссад, Госдеп и все-все-все остальные должны относиться к сотрудникам госаппарата Беларуси в целом и Лукашенко лично - как к лидерам ИГИЛ и ДНР. Или Бен-Ладену. Они должны быть вне закона. Все. Точка.

Иначе дальше уже совсем любой гопник будет делать, что хочет и диктовать свои условия.

Вот прям прямым текстом: «Вот какое дело, Саша. Ты либо прямо сейчас, моментально, без всяких условий и торга отдаешь Протасевича, его девушку, всех, кого ты посадил - и больше никогда, ни при каких раскладах, не творишь подобной х*рни, и сидишь ниже травы, тише воды. И, возможно, тогда мы перестанем замечать тебя, и дадим тебе досидеть на троне до твоей смерти. А если нет - «Пэтриотам» пофиг на границы, им главное расстояние, а расстояние таково, что они твой борт достанут прям в аэропорту Минска, на взлете».

Но Рейгана, Тетчер, Маршалла, МакАртура, Черчилля, Кеннеди и МакКейна больше нет. А есть толерантность и денежная поддержка мировым сообществом Палестины.

Так что…

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