Литва призвала своих граждан покинуть Беларусь 1 24.05.2021, 14:51

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Также граждан балтийской страны призвали воздержаться от поездок в нашу страну.

МИД Литвы «настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики — покинуть эту страну».

Министерство сообщило, что дает такие рекомендации с учетом возникшей угрозой безопасности и жизни на фоне инцидента в Минске с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс.

Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

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