СМИ: В Минске для повторного досмотра высадили всех пассажиров самолета авиакомпании Lufthansa 14 24.05.2021, 14:54

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иллюстрационное фото charter97.org

Самолет должен был вылететь во Франкфурт.

Как сообщает «Белсат», в Национальном аэропорту Минска из самолёта авиакомпании Lufthansa высадили всех пассажиров для повторного осмотра вещей. Рейс должен был вылететь в 14:20 во Франкфурт.

Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.

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