Врачи рассказали о продуктах, которые не стоит употреблять на голодный желудок 24.05.2021, 15:00

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Польза, получаемая от еды во многом зависит от того, в какое время мы ее употребляем.

Некоторые продукты могут причинить человеческому организму немало вреда, особенно если есть их на голодный желудок, пишет сайт medicina.ua.

Если вы очень голодны или собираетесь завтракать, стоит учесть особенности некоторых продуктов и блюд. Специалисты утверждают, что на голодный желудок категорически запрещено есть еду с большим количеством специй и любые острые блюда. Дело в том, что специи раздражают слизистую желудка и провоцируют приступы изжоги. А людям, страдающим от гастритов, язвенной болезни и похожих заболеваний, надо вообще избегать пряной еды и различных маринадов.

Чего лучше не есть натощак?

В первую очередь, откажитесь от употребления различных снеков, например, сухариков, чипсов, кукурузных палочек и т.д. В них содержится большое количество углеводов, жиров, красителей, регуляторов вкуса, ароматизаторов и других вредных веществ. Употребляя снеки, вы получаете большое количество килокалорий, но при этом насыщение не наступает. Поэтому собираясь на прогулку, лучше возьмите с собой сэндвичи и немного фруктов, а не крекеры и батончики.

На голодный желудок не рекомендуется есть цитрусовые. Их сок достаточно едкий и зачастую повышает кислотность желудочного сока. Это влечет за собой аллергическую реакцию, обострение гастритов и язвенной болезни желудка. Также откажитесь от бананов. Они медленно перевариваются и вызывают вздутие живота и неприятные ощущение. Если вы съели банан натощак – ни в коем случае не запивайте его, негативный эффект только усугубится! Оптимальное время для употребления бананов – через час после обеда.

Если вы еще ничего не ели, лучше не начинать трапезу с йогурта. Он содержит много лактобактерий и идеальное время для того, чтобы они заработали – за пару часов до того, как ложиться спать. Не начинайте свой день из десерта, даже самого вкусного и любимого. Дело в том, что утром поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина, поэтому сладкое ее чрезмерно нагружает.

Постарайтесь никогда не пить натощак кофе. Этот ароматный и бодрящий напиток обладает неприятным свойством раздражать слизистую оболочку желудка, а это прямой путь к гастриту. Также кофеин натощак оказывает разрушающее воздействие на печень. Кстати, правильный завтрак предотвращает переедание и набор лишнего веса.

И последняя группа продуктов, которая противопоказана на завтрак, это острая еда. Это и соусы типа горчица, и приправы – лук, чеснок, перец.

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