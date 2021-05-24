Премьер Литвы: Мы не будем пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь Беларусь 1 24.05.2021, 15:19

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Ингрида Шимоните

Произошедшее — сигнал для всего европейского сообщества.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с официальным заявлением, в котором призвала закрыть воздушное пространство Беларуси для международных полетов.

— Это беспрецедентная атака на международное сообщество, как на гражданский самолет, так и на его пассажиров.

Самолет был угнан вооруженными силами, а гражданин Беларуси похищен, его жизнь и здоровье находятся в опасности.

Нет оправдания тому, что обычные туристы стали заложниками режима. Это акт государственного терроризма, направленный против безопасности граждан ЕС и других стран, гражданского общества Беларуси, которое ищет убежище от преследования режимом.

Литва будет требовать четкого и бескомпромиссного ответа от международного сообщества. Воздушное пространство Беларуси небезопасно для всех. Должны быть приняты эффективные меры для защиты всех лиц, которые подвергаются риску пострадать от неадекватных действий режима. Мы будем работать над тем, чтоб закрыть воздушное пространство Беларуси для международных полетов.

То, что произошло — это атака не только на Литву, это сигнал для всего Европейского Союза и международных организаций.

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