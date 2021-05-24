Брестская область ввела денежный сбор за пересечение границы 24.05.2021, 15:25

Такой сбор ввели уже в Гродненской и Гомельской областях.

Брестские чиновники рассмотрели вопрос введения местного «ковидного» сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пункте пропуска, сообщает «Брестская газета».

Чиновники высказались за введение такого сбора. Одобренный ими проект решения направлен на юридическую экспертизу.

Напомним, обновленный Налоговый кодекс РБ, который вступил в силу с 1 января 2021 года, разрешил местным властям ввести «ковидный» сбор при пересечении государственной границы на автомобиле. Такой сбор ввели уже в Гродненской и Гомельской областях, но деньги пока не взимают. На Гомельщине решение вступит в силу с 1 июня. Платить нужно будет 29 рублей.

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