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Украина планирует запустить «ковидные паспорта» 1 июля

  • 24.05.2021, 15:33
Украина планирует запустить «ковидные паспорта» 1 июля
иллюстрационное фото

Паспорта будут запущены синхронно с ЕС.

Правительство Украины предварительно планирует запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля синхронно с Евросоюзом. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на селекторном совещании под председательством президента в понедельник.

"Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе", - говорится в сообщении пресс-службы офиса главы украинского государства.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

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