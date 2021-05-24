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Бельгия вызвала посла Беларуси из-за захвата самолета Ryanair

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  • 24.05.2021, 15:50
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Бельгия вызвала посла Беларуси из-за захвата самолета Ryanair

МИД Бельгии заявил, что действия режима не останутся без последствий.

В МИД Бельгии вызван посол Беларуси из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair. Об этом заявила глава МИД Бельгии Софи Вильмес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Послу сообщили об осуждении Брюсселем этого инцидента.

"Неоправданные и неприемлемые действия, совершенные в течение последних часов, не останутся без последствий. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Также мы напомнили о нашей поддержке демократических устремлений белорусов", - прокомментировал глава бельгийской дипломатии.

Как сообщалось, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо просит руководителей государств и правительств Европейского Союза, которые собираются сегодня вечером в понедельник на саммите в Брюсселе, принять санкции против Беларуси.

"Принудительная посадка в Беларуси рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтра Европейский совет должен дать четкое и однозначное сообщение. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет посадки "Белавии" в аэропортах ЕС", - заявил де Кроо в воскресенье.

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