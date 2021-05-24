Передвижной прививочный пункт от COVID-19 заработает в Барановичах 24.05.2021, 16:01

фото: onliner

Чтобы получить вакцину, достаточно иметь при себе паспорт.

Получить прививку от коронавируса жители нашего региона теперь смогут не только в поликлиниках, но и в мобильном пункте – специально оборудованном микроавтобусе. Передвижной прививочный пункт от коронавируса заработает с 25 мая и будет принимать желающих вакцинироваться по 1 июня, сообщает intex-press.by со ссылкой на Барановичскую центральную поликлинику.

Чтобы получить вакцину, достаточно иметь при себе паспорт.

Сначала передвижной прививочный пункт по вакцинации населения против COVID-19 будет работать в микрорайоне Боровки. Медики ждут пациентов 25–26 мая, с 9.00 до 15.00, возле магазина «Алми» на ул. 50 лет БССР, 86.

Затем, 27–28 мая, прививочный пункт переместится на рынок «Алексеевский» на ул. Тельмана, 175. Получить прививку там можно будет также с 9.00 до 15.00.

Последней точкой станет магазин «Колобок» на ул. З. Космодемьянская, 43А. Медики будут вакцинировать всех желающих 31 мая и 1 июня, с 9.00 до 15.00.

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