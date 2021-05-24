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Завтра состоится суд над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем

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  • 24.05.2021, 16:33
Завтра состоится суд над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем

Заседание назначено на 11:00 в Могилевском областном суде.

25 мая в Могилевском областном суде будет вынесен приговор активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь», одному из лидеров оппозиции Павлу Северинцу и активистке Ирине Счастной, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Заседание назначено на 11:00.

Трусливый таракан настолько боится правды, что судилище сделали закрытым.

Поддержать их можно письмами солидарности и денежным переводом:

Павел Константинович Северинец

Войнич Андрей Сергеевич

Афнагель Евгений Игоревич

Дмитрий Олегович Козлов

Максим Александрович Винярский

Павел Юхневич Анатольевич

Ирина Владимировна Счастная

Адрес для писем:

Тюрьма №4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А

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