Завтра состоится суд над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем

Завтра состоится суд над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем1
- 24.05.2021, 16:33
Заседание назначено на 11:00 в Могилевском областном суде.
25 мая в Могилевском областном суде будет вынесен приговор активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь», одному из лидеров оппозиции Павлу Северинцу и активистке Ирине Счастной, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Заседание назначено на 11:00.
Трусливый таракан настолько боится правды, что судилище сделали закрытым.
Поддержать их можно письмами солидарности и денежным переводом:
Павел Константинович Северинец
Войнич Андрей Сергеевич
Афнагель Евгений Игоревич
Дмитрий Олегович Козлов
Максим Александрович Винярский
Павел Юхневич Анатольевич
Ирина Владимировна Счастная
Адрес для писем:
Тюрьма №4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А