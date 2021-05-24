СМИ: Встреча Байден-Путин пройдет в Женеве

СМИ: Встреча Байден-Путин пройдет в Женеве3
- 24.05.2021, 16:40
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Госсекретарь США сообщил, что встреча состоится в ближайшие недели.
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в Женеве (Швейцария). Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил корреспондент NBC Джефф Беннетт в Twitter, пишет сайт korrespondent.net.
«Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют четыре источника в администрации», - говорится в сообщении.
Это же место для проведения встречи также называют другие СМИ.
Неделю назад госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча президентов состоится в ближайшие недели. Как известно, Байден посетит Европу в июне для участия в саммите НАТО.
На встречу с Байденом в Европе также рассчитывает Офис президента Украины Владимира Зеленского.