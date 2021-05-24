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СМИ: Встреча Байден-Путин пройдет в Женеве

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  • 24.05.2021, 16:40
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СМИ: Встреча Байден-Путин пройдет в Женеве

Госсекретарь США сообщил, что встреча состоится в ближайшие недели.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в Женеве (Швейцария). Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил корреспондент NBC Джефф Беннетт в Twitter, пишет сайт korrespondent.net.

«Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют четыре источника в администрации», - говорится в сообщении.

Это же место для проведения встречи также называют другие СМИ.

Неделю назад госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча президентов состоится в ближайшие недели. Как известно, Байден посетит Европу в июне для участия в саммите НАТО.

На встречу с Байденом в Европе также рассчитывает Офис президента Украины Владимира Зеленского.

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