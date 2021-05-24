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The Washington Post: Необходимо, чтобы ЕС и США сделали больше, чем дежурное осуждение воздушного пиратства Лукашенко

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  • 24.05.2021, 16:50
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The Washington Post: Необходимо, чтобы ЕС и США сделали больше, чем дежурное осуждение воздушного пиратства Лукашенко

Мировые СМИ реагируют на действия белорусского режима.

23 мая в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair был задержан журналист Роман Протасевич. На действия белорусских властей отреагировали иностранные СМИ. Одно из них - The Washington Post (перевод — PБК):

- Мы определенно наблюдаем быстрое размывание международных норм, так как нечистые на руку государства обнаруживают, что могут делать что хотят. Это делает мир более хаотичным и опасным.

Принуждение к посадке рейса Ryanair надо рассматривать с этой точки зрения: не как отдельный инцидент, а как часть модели поведения диктаторов, со все большей наглостью испытывающих Запад. Это делает еще более необходимым, чтобы Евросоюз и США сделали больше, чем дежурное осуждение воздушного пиратства Лукашенко. Лукашенко должен заплатить такую высокую цену за свою агрессию, что это остановит других тиранов и начнет чинить рваную ткань международного права.

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