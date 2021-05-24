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В Литве возбудили уголовное дело после захвата Ryanair по статье об угоне и похищении людей

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  • 24.05.2021, 17:15
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В Литве возбудили уголовное дело после захвата Ryanair по статье об угоне и похищении людей
Фото: onliner.by

Пилотов уже допросили.

В Литве возбудили дело об угоне и похищении после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Позела, сообщает m24.ru.

По его словам, пилоты воздушного судна были допрошены по прибытии в Вильнюс.

«Пилоты были приоритетом. Мы хотели услышать их рассказ. Как они видели ситуацию? Что они сделали? Были ли другие планы?», – сказал Позела в интервью New York Times.

Он рассказал, что шесть человек, которые сели на рейс в Афинах, не прибыли в итоге в Вильнюс. Среди них – Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые были задержаны в Беларуси. Личности еще четверых проверяются полицией Литвы.

Позела также добавил, что на этой неделе планируется опросить пассажиров рейса.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его «вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции».

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