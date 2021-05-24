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В России заговорили о дефиците бензина и запрете на экспорт топлива

  • 24.05.2021, 17:24
В России заговорили о дефиците бензина и запрете на экспорт топлива

Чем это чревато для Беларуси?

Этим летом из-за пандемии отдых в ряде туристических стран по-прежнему будет недоступен и для белорусов, и для россиян. Ничего не остается, как переключиться на внутренний туризм, пишет kp.by.

Многие предпочитают путешествовать на автомобиле. Эксперты Российского топливного союза, который объединяет сеть АЗС, считают, что россияне в курортный сезон могут столкнуться с дефицитом бензина. Спрос на бензин может вырасти, по оценкам экспертов, на 10-20%. И чтобы насытить рынок России топливом, необходимо срочно принимать меры, вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября. Об этом говорится в письме главы топливного союза Евгения Аркуши, которое он направил в адрес вице-премьера России Александра Новака, сообщает РИА Новости.

Министерство энергетики России отреагировало на письмо трейдеров и дало рекомендацию нефтяным компаниям нарастить поставки бензина на биржу. На сайте ведомства также сообщается, что «ввод временного моратория на экспорт топлива за пределы РФ рассматривается только в качестве крайней меры реагирования и влияния на рыночную ситуацию».

- Эта тема давно муссируется, и всегда есть повод поговорить о дефиците или резком подорожании топлива - то посевная, то курортный сезон. Но у нас все идет по плану, заводы работают в штатном режиме, так что давайте не будем заниматься футурологией, - прокомментировал ситуацию в Беларуси пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. - Ситуация на топливном рынке отслеживается постоянно, а объем производства бензина удовлетворяет спрос на него.

Что касается цен на топливо, то они меняются в зависимости от стоимости нефти на мировом рынке. За пять месяцев этого года цены менялись 14 раз, и всегда в сторону повышения на 1 копейку. Последнее подорожание произошло 13 мая. В настоящее время литр ценник на заправках выглядит так (цены указаны за 1 литр топлива):

АИ-98 - 2,16 руб.,

АИ-95 - 1,94 руб.,

АИ-92 - 1,84 руб.,

ДТ - 1,94 руб.

По информации «Белнефтехима», в первой декаде мая средняя котировка нефти составила 69,2 доллара за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26%. А цены на топливо в Беларуси с начала года увеличились на 7%.

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