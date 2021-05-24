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Белоруска Елена Левченко стала чемпионкой Греции в составе «Панатинаикоса»

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  • 24.05.2021, 17:32
  • 2,784
Белоруска Елена Левченко стала чемпионкой Греции в составе «Панатинаикоса»
Фото: instagram.com/yelenaleu

Баскетболистка завоевала очередной трофей.

Женская команда «Панатинаикоса» выиграл чемпионат Греции, пишет «Трибуна». В составе клуба трофей выиграла белорусская баскетболистка Елена Левченко.

Левченко – чемпионка Литвы (2007), чемпионка России (2009, 2012), обладатель Кубка России (2009, 2012), бронзовый призер Евролиги (2008, 2009, 2012), серебряный призер Кубка России (2008), бронзовый призер чемпионата России (2008), бронзовый призер чемпионата Европы (2007), финалистка WNBA (2010), чемпионка Польши (признана MVP финала, 2011), лучшая центровая чемпионата мира (2010).

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