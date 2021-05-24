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Маски действительно защищают от COVID-19

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  • 24.05.2021, 17:41
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Маски действительно защищают от COVID-19

Ученые рассказали, почему и как.

Если более 60% населения будет правильно носить защитные маски, что скорость распространения коронавируса, да и любой другой инфекции, можно очень сильно затормозить. К таким выводам пришла группа ученых под руководством исследователей из Института химии Общества Макса Планка, пишет сайт plus-one.ru.

Обычные медицинские маски успешно препятствуют передаче вирусов от человека к человеку. При этом в больницах, где сконцентрировано большое количество зараженных, эксперты советуют носить респираторы класса N95/FFP2. Они снижают вероятность проникновения инфекции в организм до минимума.

Ученые настаивают на том, что в условиях пандемии простые маски желательно носить большинству населения — от 60% до 70% от общей численности, а респираторы рекомендованы для 40% граждан. Тогда скорость распространения инфекции снизится до менее трех человек на одного зараженного.

Между тем исследователи Сколковского института науки и технологий заявили, что эффективность масок можно усилить с помощью наночастиц с антибактериальным действием. Об этом сообщалось на просветительском марафоне «Новое знание». А ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета сделали проще: они увеличили устойчивость масок к вирусам и бактериям в 20 раз, нанеся на поверхность защитного средства 10-процентный спиртовой раствор масла сибирской пихты.

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